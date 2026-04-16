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Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto media dell'Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
16 aprile 2026 - 10.00
In forte aumento l'
indice media italiano
, che con il suo +3,94% avanza a quota 9.395,74 punti.
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