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Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto media dell'Italia
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +3,94% avanza a quota 9.395,74 punti.
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