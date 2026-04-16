Milano 16:21
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Dow Jones 16:21
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Produzione industriale USA (YoY) in marzo

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Produzione industriale USA (YoY) in marzo
USA, Produzione industriale in marzo su base annuale (YoY) +0,7%, in calo rispetto al precedente +1,4%.
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