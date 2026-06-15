Eurozona, produzione industriale aprile sotto attese

(Teleborsa) - Cresce, ma meno delle attese, la produzione industriale dell'Eurozona ad aprile. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile dopo il +0,4% di marzo. Il dato si confronta con il +0,2% atteso dal mercato.



Su base annua la produzione è salita dello 0,3% rispetto al -2,8% del mese precedente.



Per quanto riguarda l'Europa dei 27, su base mensile si è registrata una salita pari allo 0,1% dopo il +0,8% di marzo, mentre su anno la produzione ha registrato una variazione pari a +0,9% dopo il -1,6% di marzo.

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