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Produzione industriale Spagna (YoY) in aprile

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Produzione industriale Spagna (YoY) in aprile
Spagna, Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +2%, in aumento rispetto al precedente +1,9% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: jorono / Pixabay)
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