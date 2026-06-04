Milano
10:09
50.132
+0,19%
Nasdaq
3-giu
30.571
0,00%
Dow Jones
3-giu
50.687
-1,21%
Londra
10:09
10.341
+0,09%
Francoforte
10:09
24.955
+0,64%
Giovedì 4 Giugno 2026, ore 10.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Produzione industriale Spagna (YoY) in aprile
Produzione industriale Spagna (YoY) in aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 giugno 2026 - 09.45
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spagna,
Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +2%
, in aumento rispetto al precedente +1,9% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in aprile
Spagna, Produzione industriale (YoY) in marzo
USA, Produzione industriale (YoY) in aprile
Produzione industriale Cina (YoY) in aprile
Argomenti trattati
Spagna
(37)
Altre notizie
Vendite dettaglio Spagna (YoY) in aprile
Prezzi consumo Spagna (YoY) in aprile
Italia, Produzione industriale (YoY) in marzo
Prezzi produzione Italia (YoY) in aprile
Francia, Prezzi produzione (YoY) in aprile
Prezzi produzione USA (YoY) in aprile
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto