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Francia, Prezzi produzione (YoY) in aprile

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Francia, Prezzi produzione (YoY) in aprile
Francia, Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente 0%.

(Foto: 123RF)
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