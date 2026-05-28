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Francia, Prezzi produzione (YoY) in aprile
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28 maggio 2026 - 09.45
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Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +2,1%
, in aumento rispetto al precedente 0%.
(Foto: 123RF)
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