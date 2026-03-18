Saipem, BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 5,417%

(Teleborsa) - BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 5,417% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 marzo 2026.



In particolare, il 4,583% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,093% sono obbligazioni convertibili con data di scadenza l'11/09/2029, lo 0,737% sono contratti Swap con data di scadenza compresa tra il 03/06/2026 e il 09/08/2027

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