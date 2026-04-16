Tokyo in rally

(Teleborsa) - In deciso denaro le Piazza asiatiche con il Nikkei giapponese che ha raggiunto un massimo storico. Le speranze di progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran hanno contribuito a stabilizzare il sentiment di rischio globale negli ultimi giorni. Sul fronte macroeconomico, la Cina è cresciuta del 5,0% su base annua nel primo trimestre, superando le previsioni di un’espansione del 4,8% e migliorando rispetto al 4,5% del trimestre precedente.



Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , che mostra un guadagno del 2,56% sul Nikkei 225 , continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,49%.



In denaro Hong Kong (+1,41%); con analoga direzione, effervescente Seul (+1,81%).



Poco sopra la parità Mumbai (+0,36%); leggermente negativo Sydney (-0,25%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 aprile si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile 0%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,41%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,78%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Giovedì 16/04/2026

04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 1,2%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,3%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)



Lunedì 20/04/2026

05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,7%).

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