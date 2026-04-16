Tokyo in rally
(Teleborsa) - In deciso denaro le Piazza asiatiche con il Nikkei giapponese che ha raggiunto un massimo storico. Le speranze di progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran hanno contribuito a stabilizzare il sentiment di rischio globale negli ultimi giorni. Sul fronte macroeconomico, la Cina è cresciuta del 5,0% su base annua nel primo trimestre, superando le previsioni di un’espansione del 4,8% e migliorando rispetto al 4,5% del trimestre precedente.
Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che mostra un guadagno del 2,56% sul Nikkei 225, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,49%.
In denaro Hong Kong (+1,41%); con analoga direzione, effervescente Seul (+1,81%).
Poco sopra la parità Mumbai (+0,36%); leggermente negativo Sydney (-0,25%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 aprile si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile 0%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,41%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,78%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:
Giovedì 16/04/2026
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 1,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,3%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)
Lunedì 20/04/2026
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,7%).
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