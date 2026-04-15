Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia
Su ottimismo per i negoziati USA-Iran
(Teleborsa) - Si chiude in cauto rialzo la seduta per la Borsa di Tokyo, così come si muovono positive le altre piazze asiatiche, mentre prevale ottimismo tra gli investitori per una soluzione del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti.
Il principale indice azionario giapponese mostra un rialzo dello 0,37%; sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,08%.
In frazionale progresso Hong Kong (+0,49%); sulla stessa tendenza, effervescente Seul (+2,96%).
Ottima la prestazione di Mumbai (+1,6%); consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,18%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 aprile si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,01%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,4%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,78%.
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