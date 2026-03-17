Borse asiatiche in ordine sparso
La banca centrale dell'Australia ha alzato i tassi di interesse al 4,1%
(Teleborsa) - Seduta all'insegna della debolezza per la borsa di Tokyo, così come per le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con l’incertezza che ancora prevale sul conflitto in Medio Oriente, mentre le quotazioni di petrolio scendono sotto i 100 dollari al barile.
L'indice di Tokyo (-0,18%), il Nikkei 225, si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen, che continua la seduta all'1,64%.
Pressoché invariato Hong Kong (+0,18%); balza in alto Seul (+1,62%).
Sui livelli della vigilia Mumbai (-0,11%); poco sopra la parità Sydney (+0,3%), con la banca centrale che ha alzato i tassi di interesse portandoli al 4,1%, il livello più alto dallo scorso aprile.
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,01%. Composto ribasso per l'euro nei confronti della divisa cinese, in flessione dell'1,20% sui valori precedenti. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,28%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,83%.
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