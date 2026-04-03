Il tech guida i rialzi di Tokyo e Seul, le nuove minacce di Trump frenano le speranze su Hormuz
(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di Tokyo, che mostra un guadagno dell'1,37% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, Shenzhen perde lo 0,81%,.
Volumi ridotti su diversi per la festività del Venerdì Santo, il tech guida i rialzi del Nikkei 225 e del KOSPI. Il clima di cauta fiducia, alimentato dalle notizie di un dialogo tra Iran e Oman per la gestione del traffico nello Stretto di Hormuz, è stato però scosso dalle nuove minacce del Presidente Donald Trump che in un post su Truth Social ha avvertito che potrebbe presto colpire infrastrutture critiche come centrali elettriche e ponti, spingendo il petrolio sopra i 110 dollari.
In Cina, i listini hanno chiuso in calo dopo i dati sul settore dei servizi, che pur restando in espansione, hanno mostrato un raffreddamento rispetto ai massimi di febbraio.
Su di giri Seul (+2,77%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,61%.
La giornata del 2 aprile si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,03%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,39%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,82%.
```