Il tech guida i rialzi di Tokyo e Seul, le nuove minacce di Trump frenano le speranze su Hormuz

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di Tokyo , che mostra un guadagno dell'1,37% sul Nikkei 225 , mentre, al contrario, Shenzhen perde lo 0,81%,.



Volumi ridotti su diversi per la festività del Venerdì Santo, il tech guida i rialzi del Nikkei 225 e del KOSPI. Il clima di cauta fiducia, alimentato dalle notizie di un dialogo tra Iran e Oman per la gestione del traffico nello Stretto di Hormuz, è stato però scosso dalle nuove minacce del Presidente Donald Trump che in un post su Truth Social ha avvertito che potrebbe presto colpire infrastrutture critiche come centrali elettriche e ponti, spingendo il petrolio sopra i 110 dollari.



In Cina, i listini hanno chiuso in calo dopo i dati sul settore dei servizi, che pur restando in espansione, hanno mostrato un raffreddamento rispetto ai massimi di febbraio.



Su di giri Seul (+2,77%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,61%.



La giornata del 2 aprile si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato -0,03%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,39%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,82%.

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