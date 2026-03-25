Asia in rally con speranze su Medioriente. Corre la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche sono in rally questa mattina, in risposta ad un maggior ottimismo circa una de-escalation della crisi mediorientale e, soprattutto, al ritracciamento del prezzo del petrolio, con il WTI che scambia al di sotto dei 90 dollari al barile.



Il cambio di sentiment è stato innescato dalle notizie che parlano di un piano in 15 punti inviato dagli Stati Uniti all'Iran e volto a porre fine alla guerra. Il presidente Donald Trump ha anche affermato che il governo americano è "in trattative in questo momento" con il regime di Teheran e che quest'ultimo sta portando avanti trattative "sensate" e mostra la volontà di giungere ad un accordo di pace.



Giornata di forti guadagni per Tokyo , con il Nikkei 225 in rialzo del 2,65%; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen, che continua la giornata al 3,18%.



In moderato rialzo Hong Kong (+0,4%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di Seul (+1,69%).



In netto miglioramento Mumbai (+2,15%); sulla stessa tendenza, balza in alto Sydney (+2,03%).



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato +0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 24 marzo si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo -0,13%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,26%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,83%.

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