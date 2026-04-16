Usa, stoccaggi gas in aumento più delle attese nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Salgono più delle attese, gli stoccaggi settimanali di gas negli USA.



Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 10 aprile 2026 sono risultati in salita di 59 BCF (billion cubic feet).



Il dato evidenzia un aumento maggiore rispetto a quello prospettato dal consensus (+55 BCF). La settimana precedente si era registrato un incremento di 50 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 1.970 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 6,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.844) e del 5,8% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.862 BCF.

Condividi

```