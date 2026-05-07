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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 1 maggio

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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 1 maggio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 1 maggio su base settimanale (WoW) 63 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 79 Mld piedi cubi (la previsione era 72 Mld piedi cubi).
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