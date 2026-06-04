USA, stoccaggi gas ultima settimana +95 BCF

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 29 maggio 2026 sono risultati in crescita di 95 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (+99 BCF) ma superiore alla variazione della settimana prima (+92 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.578 miliardi di piedi cubici, risultando in flessione dello 0,1% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.581) ma in crescita del 5,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.440 BCF.

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