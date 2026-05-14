USA, EIA: stoccaggi gas crescono di 85 BCF meno delle attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata l'8 maggio 2026 sono risultati in crescita di 85 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela lievemente inferiore al consensus (86 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 63 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.290 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 2,3% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.239) e in salita del 6,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.150 BCF.

Condividi

```