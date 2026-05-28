Gas, EIA: stoccaggi USA crescono meno delle attese

(Teleborsa) - Crescono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 22 maggio 2026 sono risultati in salita di 92 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela peggiore del consensus (96 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 101 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.483 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dello 0,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.391 BCF) e in salita del 6,2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.339 BCF.

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