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USA, sussidi in calo a 207mila: segnali di stabilità nel mercato del lavoro

Economia, Macroeconomia
USA, sussidi in calo a 207mila: segnali di stabilità nel mercato del lavoro
(Teleborsa) - Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono diminuite la scorsa settimana, segnalando un livello contenuto di licenziamenti.

Le domande sono scese di 11.000 unità, attestandosi a 207.000 nella settimana conclusa l’11 aprile, registrando il calo settimanale più marcato da febbraio secondo i dati del Dipartimento del Lavoro. Va tuttavia considerato che le richieste possono risultare volatili nei periodi festivi, e l’ultima rilevazione ha incluso la Pasqua.

La media delle ultime quattro settimane si è assestata a 209.750 unità, in aumento di 500 unità rispetto nella settimana precedente (209.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

Parallelamente, le richieste continuative, che indicano il numero di persone che continuano a ricevere sussidi, sono salite a 1,82 milioni nella settimana precedente.

Nel complesso, i dati si inseriscono in un quadro che suggerisce una stabilizzazione del mercato del lavoro statunitense. Indicatori pubblicati nelle scorse settimane mostrano infatti una ripresa della crescita dell’occupazione a marzo e un calo del tasso di disoccupazione. Anche il Beige Book della Federal Reserve evidenzia come, nella maggior parte dei distretti, la domanda di lavoro resti stabile, con licenziamenti limitati.

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