USA, sussidi in calo a 207mila: segnali di stabilità nel mercato del lavoro

(Teleborsa) - Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
negli Stati Uniti sono diminuite la scorsa settimana, segnalando un livello contenuto di licenziamenti.
Le domande
sono scese di 11.000 unità, attestandosi a 207.000 nella settimana conclusa l’11 aprile, registrando il calo settimanale più marcato da febbraio secondo i dati del Dipartimento del Lavoro
. Va tuttavia considerato che le richieste possono risultare volatili nei periodi festivi, e l’ultima rilevazione ha incluso la Pasqua.
La media delle ultime quattro settimane
si è assestata a 209.750 unità, in aumento di 500 unità rispetto nella settimana precedente (209.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.
Parallelamente, le richieste continuative
, che indicano il numero di persone che continuano a ricevere sussidi, sono salite a 1,82 milioni nella settimana precedente.
Nel complesso, i dati si inseriscono in un quadro che suggerisce una stabilizzazione del mercato del lavoro statunitense. Indicatori pubblicati nelle scorse settimane mostrano infatti una ripresa della crescita dell’occupazione a marzo e un calo del tasso di disoccupazione. Anche il Beige Book della Federal Reserve
evidenzia come, nella maggior parte dei distretti, la domanda di lavoro resti stabile, con licenziamenti limitati.