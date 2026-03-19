Appuntamenti macroeconomici del 19 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 19/03/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -9,6%; preced. 19,1%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,2%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 25,8K unità; preced. 28,6K unità)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (preced. 3,3%)
13:30 USA: PhillyFed (atteso 8,3 punti; preced. 16,3 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità)
15:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1%)
15:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 722K unità; preced. 745K unità)
15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,7%)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 39 Mld piedi cubi; preced. -38 Mld piedi cubi)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)
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