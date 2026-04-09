USA: sussidi disoccupazione crescono di 219 mila, più delle attese

(Teleborsa) - Crescono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 4 aprile, i "claims" sono risultati pari a 219 mila unità, in aumento di 16.000 unità rispetto alle 203 mila della settimana precedente (rivisto da 202 mila) e rispetto alle 210 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 209.500 unità, in calo di 1.500 unità rispetto nella settimana precedente (208.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 28 marzo, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.794.000, in calo di 38.000 dal dato rivisto della settimana scorsa e sopra le 1.840.000 attese.

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