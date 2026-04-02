USA, richieste sussidi disoccupazione diminuiscono inaspettatamente a 202mila unità

(Teleborsa) - Diminuiscono contro le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 28 marzo, i "claims" sono risultati pari a 202 mila unità, in calo di 9.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente, pari a 211.000, a fronte delle 212 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 207.750 unità, in calo di 3.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (210.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 21 marzo, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.841.000, in calo di 25.000 dal dato rivisto della settimana precedente (1.816.000). Il dato è di poco superiore alla stima degli analisti di 1.840.000 unità.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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