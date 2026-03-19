USA, richieste sussidi disoccupazione scendono inaspettatamente a 205 mila unità

(Teleborsa) - Diminuiscono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 14 marzo, i "claims" sono risultati pari a 205 mila unità, in calo di 8.000 unità rispetto al dato della settimana precedente, pari a 213.000, a fronte delle 215 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 210.750 unità, in calo di 750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (211.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 7 marzo, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.857.000, in aumento di 10.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.847.000). Il dato è superiore anche alla stima degli analisti 1.850.000 unità



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

Condividi

```