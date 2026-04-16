Wall Street positiva. Focus su dati e trimestrali

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che guardano a un possibile accordo USA-Iran
in Medio Oriente. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali
, mentre sul fronte macroeconomico, il dato sui sussidi alla disoccupazione
ha mostrato segnali di stabilità nel mercato del lavoro americano. A marzo, la produzione industriale
è scesa a sorpresa.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mette a segno un +0,24%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.034 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,11%); con analoga direzione, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,02%).