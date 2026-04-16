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Wall Street positiva. Focus su dati e trimestrali

Commento, Finanza
Wall Street positiva. Focus su dati e trimestrali
(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che guardano a un possibile accordo USA-Iran in Medio Oriente. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali, mentre sul fronte macroeconomico, il dato sui sussidi alla disoccupazione ha mostrato segnali di stabilità nel mercato del lavoro americano. A marzo, la produzione industriale è scesa a sorpresa.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mette a segno un +0,24%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 7.034 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,11%); con analoga direzione, pressoché invariato l'S&P 100 (-0,02%).
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