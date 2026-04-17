Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Sessione moderatamente positiva quella del 16 aprile, per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi in salita a 0,6194.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6206. Supporto a 0,617. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6242.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)