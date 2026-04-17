Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Seduta moderatamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in rialzo a 24.102,7.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.502,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.302,8. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.702,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)