Milano 17:35
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Dow Jones 17:42
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Londra 17:35
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Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione del 2,27%

Il DAX termina la sessione a 24.702,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione del 2,27%
Francoforte è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,27%), archiviando le contrattazioni a 24.702,24 punti.
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