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Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 2,18%

Ibex 35 chiude a 18.484,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 2,18%
Madrid guadagna bene e porta a casa un +2,18%, terminando la sessione a 18.484,5 Euro.
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