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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,32%
Hang Seng a 26.046,7 punti
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Finanza
17 aprile 2026 - 07.10
Indice Hang Seng -1,32% a quota 26.046,7 all'apertura pomeridiana.
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