Milano 9:34
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Nasdaq 16-apr
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Dow Jones 16-apr
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Londra 9:34
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,32%

Hang Seng a 26.046,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,32%
Indice Hang Seng -1,32% a quota 26.046,7 all'apertura pomeridiana.
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