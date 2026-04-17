Milano 9:35
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Dow Jones 16-apr
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Londra 9:35
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,4%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,4%
Indice SSE +0,4% a quota 4.043,45 all'apertura pomeridiana.
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