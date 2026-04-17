Londra: andamento rialzista per RELX

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che lievita dell'1,93%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RELX rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di RELX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,76 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,15. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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