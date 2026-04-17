Milano 12:33
48.355 +0,68%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
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Londra 12:33
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Francoforte 12:33
24.303 +0,61%

Londra: andamento negativo per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Centrica
Sottotono il fornitore di elettricità e gas, che passa di mano con un calo del 3,61%.
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