Milano 10:46
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Londra: andamento negativo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Fresnillo
Seduta in ribasso per il leader mondiale dell'argento, che mostra un decremento del 2,04%.
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