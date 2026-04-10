Londra: andamento rialzista per Standard Chartered

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario con sede a Londra , che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Standard Chartered classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,61 sterline e primo supporto individuato a 17,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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