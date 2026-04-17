Londra: balza in avanti Sage

(Teleborsa) - Balza in avanti lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,46 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```