Londra: nuovo spunto rialzista per Sage
(Teleborsa) - Seduta positiva per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che avanza bene del 2,39%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Sage classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,978 sterline e primo supporto individuato a 8,742. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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