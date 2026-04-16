Londra: nuovo spunto rialzista per Sage

(Teleborsa) - Seduta positiva per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che avanza bene del 2,39%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Sage classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,978 sterline e primo supporto individuato a 8,742. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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