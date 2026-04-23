Londra: movimento negativo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che passa di mano con un calo del 2,78%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 46,51 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 45,86. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 45,61 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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