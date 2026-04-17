Milano 15:15
48.827 +1,67%
Nasdaq 16-apr
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Dow Jones 16-apr
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Londra 15:16
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Francoforte 15:15
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Londra: rosso per Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Vodafone
Sottotono il gruppo britannico telefonico, che passa di mano con un calo del 2,32%.
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