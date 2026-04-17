Male Dow sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dow, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Dow è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,18 USD, mentre il primo supporto è stimato a 34,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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