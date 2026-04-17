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New York: Dow in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Dow in forte calo
Retrocede molto l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,54%.
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