Dow, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che esibisce una perdita secca dell'8,43% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Dow è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Dow classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,7 USD e primo supporto individuato a 36,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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