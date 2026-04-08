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/ Dow scambia in rosso a New York
Dow scambia in rosso a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 18.00
Scende sul mercato l'
azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che soffre con un calo dell'8,50%.
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