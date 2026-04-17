New York: Diamondback Energy in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore americano di petrolio e gas naturale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,47% sui valori precedenti.



L'andamento di Diamondback Energy nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Diamondback Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 173,2 USD con area di resistenza individuata a quota 177,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 171,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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