New York: profondo rosso per Albemarle

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda chimica americana , che soffre con un calo del 6,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Albemarle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Albemarle rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Albemarle rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 207,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 194,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 220,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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