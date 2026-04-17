New York: risultato positivo per 3M

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso industriale , con una variazione percentuale del 3,35%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che 3M mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +2,81% dell' indice americano ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 157,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 152,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 150,2 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```