New York: scambi negativi per 3M

(Teleborsa) - Sottotono il colosso industriale , che passa di mano con un calo dell'1,84%.



L'andamento di 3M nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, il gigante della manifattura è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 153,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 150,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 157,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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