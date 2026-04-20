New York: scambi negativi per 3M
(Teleborsa) - Sottotono il colosso industriale, che passa di mano con un calo dell'1,84%.
L'andamento di 3M nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, il gigante della manifattura è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 153,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 150,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 157,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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