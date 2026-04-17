Piazza Affari: allunga il passo BFF Bank

(Teleborsa) - Brilla la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano con un aumento dell'8,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,84%, rispetto a +3,32% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,909 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,121. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,333.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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