Piazza Affari: allunga il passo BFF Bank
(Teleborsa) - Brilla la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano con un aumento dell'8,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,84%, rispetto a +3,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,909 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,121. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,333.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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