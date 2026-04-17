Piazza Affari: andamento rialzista per El.En

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , con una variazione percentuale del 2,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,58 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,15. L'equilibrata forza rialzista di El.En è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```