Piazza Affari: si concentrano le vendite su El.En

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , con una flessione del 2,29%.



L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di El.En mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,62. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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