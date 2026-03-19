Piazza Affari: rosso per El.En

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che sta segnando un calo del 3,40%.



L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di El.En suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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