Piazza Affari: andamento rialzista per El.En

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di El.En si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,32 Euro. Supporto stimato a 12,11. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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