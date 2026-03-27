Piazza Affari: giornata depressa per El.En

(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , con un ribasso dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che El.En mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,75%, rispetto a +1,68% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro di medio periodo di El.En ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 11,95 Euro. Primo supporto individuato a 11,95. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 11,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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